Україна сенсаційно першою пропустила гол у матчі з Болгарією: відео
11 листопада 2021 , 20:10Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У четвер, 11 листопада, збірна України з футболу приймає збірну Болгарії в Одесі. Для України цей матч є генеральною репетицією перед заключеним матчем відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.
На 35-й хвилині українці сенсаційно першими пропустили у матчі. Михайлов виніс від воріт, пропуск м'яча на половині України, Матвієнко запалив високу свічку перед штрафним України, Тимчик програв боротьбу і Кірілов відзначився у воротах Бущана.
До слова Одесит Бущан вперше зіграє в Одесі: відомий стартовий склад збірної України проти Болгарії
Відео голу Кірілова
Що відомо про поєдинок із Болгарією
- Футболісти вийшли на поле одеського стадіону "Чорноморець". Зустріч розпочалася о 19:30. Матч несе товариський характер.
- Востаннє Україна грала в Одесі у листопаді 2016 року проти Фінляндії у відборі до чемпіонату світу-2018, у якому "синьо-жовті" мінімально обіграли суперника (1:0).