На 35-й хвилині українці сенсаційно першими пропустили у матчі. Михайлов виніс від воріт, пропуск м'яча на половині України, Матвієнко запалив високу свічку перед штрафним України, Тимчик програв боротьбу і Кірілов відзначився у воротах Бущана.

До слова Одесит Бущан вперше зіграє в Одесі: відомий стартовий склад збірної України проти Болгарії

Відео голу Кірілова

Що відомо про поєдинок із Болгарією