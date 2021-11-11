Хто потрапив до стартового складу

Попри те, що матч товариський, Україна представлена "бойовим" складом. У старті на цей матч вийдуть Зінченко, Маліновський, Матвієнко та Ярмоленко. А от єдиного нападника зіграє Довбик – Яремчук залишився в запасі.

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Стартовий склад: 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 22. Микола Матвієнко, 4. Сергій Кривцов, 18. Олександр Тимчик, 5. Сергій Сидорчук, 8. Руслан Маліновський, 17. Олександр Зінченко, 11. Олександр Зубков, 7. Андрій Ярмоленко (к), 16. Артем Довбик.

Запасні: 3. Тарас Качараба, 6. Тарас Степаненко, 9. Роман Яремчук, 10. Віктор Корнієнко, 12. Андрій Пятов, 13. Данило Сікан, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Денис Гармаш, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 23. Дмитро Різник.

З тих футболістів, які нині перебувають під рукою нашого тренерського штабу, до заявки на гру не потрапили Микола Шапаренко та Ілля Забарний.

Дебют для Бущана в Одесі

Місце у воротах займе Бущан. Він народився та виріс в Одесі, але не провів жодного матчу тут на професійному рівні. Навіть коли виступав за Динамо.

"Я народився в Київському районі. Там є стадіон, місцеві його називають "ямою". Я там грав за команду на чемпіонат району до 14 років. На футбол я ходив ще на старий ЧМП (попередня назва стадіону "Чорноморець" до реконструкції, – прим. ред.). Мені треба було цілий тиждень добре навчатися, щоб мені купили квиток на Чорноморець. Перший матч, який я відвідав – це була гра Чорноморець – Шахтар. 0:1 програли. Але мені сподобалося, емоції такі були, тому і старий ЧМП запам'ятався", – розповів Бущан в коментарі vZbirna.