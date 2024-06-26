На полі будуть всюди синьо-жовті кольори: в якій формі зіграють Україна та Бельгія на Євро-2024

У середу, 26 червня, збірна України з футболу проведе свій третій матч на чемпіонаті Європи з футболу. Суперником команди Сергія Реброва стане Бельгія.

Національні команди вийдуть на футбольне поле стадіону у Штутгарті на "MHPArena". Обидві збірні вже визначились з ігровими комплектами форм на поєдинок.

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В яких кольорах зіграють Україна та Бельгія

Українська збірна після перемоги над Словаччиною (2:1) вирішила не змінювати кольори для польових гравців. Команда Сергія Реброва зіграє в жовтій формі, а воротар буде у червоному комплекті.

Натомість наш суперник з Бельгії вперше виступить на турнірі не в основній червоній формі. Команда Доменіко Тедеско проведе матч у блакитних футболках і коричневих шортах (голкіпер – повністю в зеленому).



Ігрові форми України та Бельгії на матч 26 червня на Євро-2024 / Фото УАФ

. Це буде перше очне протистояння між Україною та Бельгією в історії. Після нього залишиться лише дві європейські збірні, з якими не зустрічалися "синьо-жовті" – Ліхтенштейн і Гібралтар.

Зазначимо, що Сергій Ребров вже оголосив заявку на гру проти бельгійців, до якої потрапили всі 26 футболістів, попри те, що за день до гри у декількох гравців були мікропошкодження й вони не займалися разом із командою.