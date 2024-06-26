Национальные команды выйдут на футбольное поле стадиона в Штутгарте на "MHPArena". Обе сборные уже определились с игровыми комплектами форм на поединок.

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В каких цветах сыграют Украина и Бельгия

Украинская сборная после победы над Словакией (2:1) решила не менять цвета для полевых игроков. Команда Сергея Реброва сыграет в желтой форме, а вратарь будет в красном комплекте.

Зато наш соперник из Бельгии впервые выступит на турнире не в основной красной форме. Команда Доменико Тедеско проведет матч в голубых футболках и коричневых шортах (голкипер – полностью в зеленом).



Игровые формы Украины и Бельгии на матч 26 июня на Евро-2024 / Фото УАФ

Интересный факт. Это будет первое очное противостояние между Украиной и Бельгией в истории. После него останется лишь две европейские сборные, с которыми не встречались "сине-желтые" – Лихтенштейн и Гибралтар.

Отметим, что Сергей Ребров уже объявил заявку на игру против бельгийцев, в которую попали все 26 футболистов, несмотря на то, что за день до игры у нескольких игроков были микроповреждения и они не занимались вместе с командой.