У двох перших матчах синьо-жовті здобули три бали, обігравши Словаччину (2:1) та програвши Румунії (0:3). Доля путівки в плей-оф визначиться в останньому турі, пише 24 Канал.

До теми Україна – Бельгія: онлайн-трансляція вирішального матчу на Євро-2024

Хто вийде в старті проти Бельгії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі стартовим складом команди на вирішальний поєдинок групового раунду. Напередодні поєдинку наставник синьо-жовтих повідомив, що всі заявлені на турнір гравці будуть готові зіграти. Занепокоєння викликав стан Віктора Циганкова та Віталія Миколенка. Основні гравці збірної через ушкодження певний час займалися індивідуально.

У порівнянні з попереднім матчем Сергій Ребров зробив три зміни та обрав схему з п'ятьма захисниками та двома форвардами. На лаві запасних залишилися вінгери Мудрик та Ярмоленко, а також Зінченко, який грав у попередніх двох поєдинках на позиції лівого захисника.

З перших хвилин вийдуть: Миколенко, Сваток та Яремчук.

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Трубін – Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Бражко, Шапаренко, Судаков, Яремчук, Довбик.

Стартовий склад України / Фото УАФ

Нагадаємо, що матч Україна – Бельгія відбудеться в середу, 26 червня. Команди вийдуть на поле стадіону "МХП-Арена" в Штутгарті о 19:00.

Перемога у звітному поєдинку виводить команду Реброва в 1/8 фіналу Євро-2024. У випадку нічиєї та поразки все буде залежати від результату паралельного матчу Словаччина – Румунія.