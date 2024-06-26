В двух первых матчах "сине-желтые" добыли три балла, обыграв Словакию (2:1) и проиграв Румынии (0:3). Судьба путевки в плей-офф определится в последнем туре, пишет 24 Канал.

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Кто выйдет в старте против Бельгии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со стартовым составом команды на решающий поединок группового раунда. Накануне поединка наставник "сине-желтых" сообщил, что все заявленные на турнир игроки будут готовы сыграть. Беспокойство вызвало состояние Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко. Основные игроки сборной из-за повреждений определенное время занимались индивидуально.

По сравнению с предыдущим матчем Сергей Ребров произвел три смены и выбрал схему с пятью защитниками и двумя форвардами. На скамейке запасных остались вингеры Мудрик и Ярмоленко, а также Зинченко, игравший в предыдущих двух поединках на позиции левого защитника.

С первых минут выйдут Миколенко, Сваток и Яремчук.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ УКРАИНЫ: Трубин – Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Бражко, Шапаренко, Судаков, Яремчук, Довбик.

Стартовый состав Украины / Фото УАФ

Напомним, что матч Украина – Бельгия состоится в среду, 26 июня. Команды выйдут на поле стадиона "МХП-Арена" в Штутгарте в 19:00.

Победа в отчетном поединке выводит команду Реброва в 1/8 финала Евро-2024. В случае ничьей и поражения все будет зависеть от результата параллельного матча Словакия – Румыния.