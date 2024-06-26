Україна зіграла внічию з Бельгією та завершила виступ на Євро-2024

Команда Сергія Реброва в третьому турі групи Е зіграла проти збірної Бельгії. У надважливому поєдинку синьо-жовті не зуміли обіграти одну з найкращих збірних світу.

Україна – Бельгія 0:0

У середу, 26 червня, на стадіоні "МХП-Арена" в Штутгарті зустрілися збірні України та Бельгії. Перед поєдинком обидві команди набрали по три бали та не гарантували вихід у плей-оф, пише 24 Канал.

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Захисний варіант збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував стартовим складом, виставивши на вирішальний бій п'ятьох захисників і двох форвардів. У такий спосіб наставник синьо-жовтих обійшовся без номінальних вінгерів.

З перших хвилин червоні дияволи заволоділи ініціативою. Бельгійці намагалися методично розхитувати захист українців, шукаючи в ньому шпарини.

Українці сподівалися на швидкі контратаки та бомбардирські здібності дуету форвардів.

Перший небезпечний момент виник поблизу воріт Трубіна на 33-й хвилині. Де Брюйне майстерно виконав штрафний із далекої відстані. На щастя, м'яч просвистів поруч зі стійкою.

Одразу ж синьо-жовті вибігли в контратаку. Миколенко зробив пас на Судакова, але хавбек пробив точно в руки голкіпера.

Наприкінці першого тайму українці зобов'язані були забивати. Яремчук опинився на вістрі атаки, але з ударної позиції віддав пас на Довбика, який не встиг його замкнути. На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

Заміни Реброва не спрацювали

На початку другого тайму травму отримав Миколенко. Захисника замінив Зінченко, який закривав цю позицію у двох попередніх поєдинках.

Бельгійці посилювали свій тиск. На 65-й хвилині Лукаку отримав пас у штрафному майданчику та пробив по центру воріт. Трубін прочитав ситуацію та впорався з ударом.

Український голкіпер знову продемонстрував свою майстерність на 73-й хвилині. Анатолій неймовірним сейвом зреагував на удар Карраско.

У синьо-жовтих непогані шанси відзначитися втратив Довбик. У першому випадку його удар заблокували захисники, а в другому – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

За 8 хвилин до кінця першого тайму Маліновський ледь не оформив "сухий лист". Голкіпер бельгійців Кастельс із труднощами ліквідував загрозу.

У підсумку поєдинок завершився внічию 0:0. На жаль, Україна покинула Євро-2024. Бельгія з другого місця вийшла до 1/8 фіналу.

Відеоогляд матчу Україна – Бельгія

У паралельному матчі Словаччина та Румунія прогнозовано зіграли внічию. Тож синьо-жовті замкнули квартет Е та склали компанію невдахам Євро-2024.