Наразі всі колективи групи E мають по 3 очки, тож інтрига в ній сягає максимуму. Щоправда, у найскладнішому становищі є саме команда Реброва, яка має найгірший баланс забитих і пропущених голів.

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Прогноз від Михалика

Своїми очікуваннями від матчу поділився колишній гравець збірної України Тарас Михалик. Експівзахисник розповів, за яких умов підопічні Сергія Реброва зможуть здобути позитивний результат:

Я налаштований доволі оптимістично. Думаю, що в української збірної будуть непогані шанси пройти далі, якщо не пропустять в перші 20 хвилин. Слід бути максимально сконцентрованими, бо в бельгійців є кому забивати.

Він зазначив, що не варто розраховувати на суперників по квартету, яких влаштовує нічия, щоб обом пройти у плей-оф, тому варто налаштовуватися виключно на перемогу.

"Я дуже хотів би помилитися, але думаю, що в паралельному матчі словаки та румуни зіграють між собою внічию, що дозволить їм пробитися до наступного раунду. Тому підопічним Сергія Реброва нічого не залишається, як грати тільки на перемогу.

Що може допомогти досягти потрібного підсумку? Передусім, зразкова ігрова дисципліна, в українців кваліфікований тренерський штаб, сподіваюся, що буде взято на озброєння правильну тактику, а хлопцям залишається тільки виконати установку. Чудово розумію, що взяти гору буде дуже складно, але треба", – сказав Михалик.

Також Тарас Михалик зазначив, що не варто забувати про фарт, який дуже часто відіграє важливу роль у таких поєдинках.

Також кортить, аби Фортуна була на нашому боці, бо у вирішальних поєдинках дуже багато залежатиме від того кому вона посміхатиметься,

– впевнений ексфутболіст..

Довідка. Тарас Михалик протягом кар'єри провів 32 матчі за збірну України, зокрема, брав участь у Євро-2012. Результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що перемога України точно гарантує "синьо-жовтим" вихід в 1/8 фіналу. Проте вони можуть потрапити у плей-оф навіть зазнавши поразки. Про всі позитивні сценарії читайте тут. Обидва поєдинки групи E розпочнуться о 19:00.