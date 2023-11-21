У вівторок, 21 листопада, молодіжна збірна України в рамках кваліфікації на молодіжне Євро-2025 зустрінеться з Азербайджаном. Підопічні Унаї Мельгоси до поєдинку підійшли в статусі лідера групи, пише 24 Канал.

До теми Україна – Азербайджан: онлайн-трансляція матчу кваліфікації на молодіжне Євро-2025

У чотирьох попередніх зустрічах молодіжна збірна України здобула чотири перемоги. "Синьо-жовті" сенсаційно перемогли чемпіонів Європи збірну Англії з рахунком (3:2). Тож у матчі з Азербайджаном українців влаштує тільки перемога.

Напередодні поєдинку Унаї Мельгоса визначився зі стартовим складом. У порівнянні з попереднім матчем проти Люксембурга (4:0) відбулося кілька змін. Замість Смолякова, Рубчинського, В'юнника та Ваната вийдуть Вівчаренко, Очеретько, Квасниця, Краснопір.

Стартовий склад: Нещерет – Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко – Бражко, Ярмолюк, Очеретько, Квасниця, Волошин – Краснопір.

Стартовий склад молодіжної збірної України / УАФ

Нагадаємо, що пряму путівку на Євро-2025 отримають переможці груп та три найкращі команди, які зайняли другі місця. Ще три путівки розіграють шість збірних-віцечемпіонок.