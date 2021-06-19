Україна – Австрія: в УЄФА визначили, хто розсудить вирішальний поєдинок Євро-2020

19 червня 2021 , 14:32
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Джерело:

УЄФА

Третій матч у групі С на Євро-2020 між Україною та Австрією розсудить турецька бригада арбітрів. Поєдинок за другу путівку квартету в плей-офф турніру відбудеться 21 червня.

У Союзі європейських футбольних асоціацій призначили Джюнейта Чакира головним арбітром зустрічі. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

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Суддівська бригада на Україна – Австрія

  • Джюнейт Чакир (головний арбітр);
  • Бахаттін Дуран (боковий арбітр);
  • Тарік Енгюн (боковий абітр).

Окрім цього, арбітр ВАР – італієць Массіміліано Ірраті. Четвертий рефері – німець Даніель Зіберт. 

Поєдинок третього туру групи C чемпіонату Європи-2020 між Україною та Австрією відбудеться 21 червня о 19:00.

Чакир судив матчі збірної України

  • Євро-2012 матч Україна – Швеція (2:1);
  • Відбір ЧС-2014 матч Україна – Франція (2:0);
  • Кваліфікація Євро-2016 матч Словенія – Україна (1:1).
Автор: Олег Васьків