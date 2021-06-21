Україна – Австрія: Шевченко назвав стартовий склад на вирішальний матч Євро-2020

Збірні України та Австрії зустрінуться у Бухаресті в останньому турі групи C. У матчі між Україною та Австрією визначатиметься, хто посяде друге місце в групі C.
Поєдинок Україна – Австрія відбудеться на "Національному стадіоні" в Бухаресті. Початок гри о 19:00.
До теми Без права на помилку: заявка збірної України на матч з Австрією на Євро-2020
Андрій Шевченко вирішив майже не змінювати склад у порівнянні з матчем проти Північної Македонії.
Стартові склади
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Маліновський, Ярмоленко, Яремчук
Австрія: Бахманн, Драгович, Хінтереггер, Арнаутович, Алаба, Забітцер, Грілліч, Баумгарнер, Лайнер, Шлагер, Лаймер
Що відомо про матч
- На Євро-2020 обидві збірні провели по два матчі. Що Україна, що Австрія програли Нідерландам та перемогли Північну Македонію.
- Наразі саме Україна утримує друге місце, яке гарантує участь в 1/8 фіналу Євро. Команда, що посяде друге місце в групі C, зіграє 26 червня на "Вемблі" проти Італії.
- Україна та Австрія ніколи не грали в офіційних матчах. Збірні провели два товариські поєдинки та мають по одній перемозі.