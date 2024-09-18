Матч відбудеться у столиці Узбекистану на "Humo Arena". Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом, пише 24 Канал.

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Шанс "синьо-жовтих" реабілітуватися

Команда Олександра Косенка на груповій стадії потрапила у квартет C разом зі збірними Аргентини, Анголи та Афганістану. У першому матчі "синьо-жовті" розгромно поступилися чинному фіналісту світової першості (1:7), попри те, що відкрили рахунок у тій зустрічі.

У другому турі збірній Україні протистоятиме Ангола, яка також зазнала поразки на старті турніру. Вона поступилася Афганістану з рахунком 4:6.

Тож цей матч має надважливе значення, в якому "синьо-жовтим" треба покращувати своє турнірне становище. До плей-оф вийдуть по два лідери з кожної з шести груп, а також чотири найкращі команди, які посіли треті місця.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Ангола

Зазначимо, що останній матч у групі Україна проведе 21 вересня проти Афганістану. Гра розпочнеться о 18:00.