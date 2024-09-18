Наколотили африканцям сім голів: Україна розгромила Анголу на ЧС-2024 з футзалу

У другому турі суперниками команди Олександра Косенка була амбітна команда Анголи. Представник Африки вперше у своїй історії потрапив на чемпіонат світу з футзалу.

Україна – Ангола 7:2

Голи: Жук, 7 (з пенальті), Корсун, 13, 16, Мельник, 26, Зварич, 28, Чернявський, 32, Швед, 40 – Елбер, 17, Веду

У стартовому турі чемпіонату світу-2024 з футзалу "синьо-жовті" розгромно поступилися Аргентині (1:7). Українці отримали нагоду реабілітуватися у поєдинку проти Анголи, пише 24 Канал.

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Як зіграла Україна проти Анголи

Ангольці у дебютному матчі влаштували видовищну перестрілку з Афганістаном, але у підсумку поступилися з рахунком 4:6. Тож африканці теж були налаштовані виправити турнірне положення.

З перших хвилин поєдинку українці заволоділи ініціативою. Реалізувати свою перевагу "синьо-жовті" зуміли на 7-й хвилині зустрічі. Рефері вказав на позначку через порушення на Жуку. Сам потерпілий впевнено реалізував вирок судді. 1:0 – українці повели в рахунку.

Ангольці одразу ж мали можливість відновити паритет, однак Сухов врятував команду від неприємностей. На 13-й хвилині "синьо-жовті" швидко розіграли стандарт, який результативно завершив Корсун. Це був перший гол гравця іспанської Осасуни Магна на Мундіалі.

Вже за три хвилини Корсун оформив дубль, скориставшись пасом від Фаренюка. До перерви українці не зуміли зберегти ворота "сухими". Головна зірка Анголи Елбер на 17-й хвилині забив красень-гол після індивідуального проходу.

На початку другого тайму українці створили кілька нагод поблизу воріт ангольців, але ніяк не могли реалізувати свою перевагу. Невезіння та надійна гра голкіпера африканців не давали нашій команді розвинути успіх.

Досягти своєї мети підопічні Косенка зуміли на 21-й хвилині. Мельник чудовим ударом зі стандарту збільшив розрив у рахунку. Ангольці не встигли оговтатися, як м'яч знову затріпотів у сітці їхніх воріт – відзначився Зварич.

Наприкінці зустрічі наші козаки відзначилися ще двічі – забивали Чернявський та Швед. В Анголи один м'яч забив Веду.

У підсумку "синьо-жовті" здобули розгромну перемогу над Анголою з рахунком 6:1.

Збірна України набрала три бали та відштовхнулася від останнього місця у квартеті С. Свій наступний матч команда Косенка зіграє 21 вересня проти Афганістану. Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.