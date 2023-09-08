"Це велика відповідальність": Ребров розповів, як наважився очолити збірну України під час війни

Сергій Ребров влітку залишив благополучні Об'єднані Арабські Емірати та очолив збірну України. Тренер мав велику мотивацію працювати з головною командою країни.

9 вересня збірна України проведе надзвичайно відповідальний матч відбору Євро-2024 з лідером групи С Англією. Напередодні поєдинку головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров провів пресконференцію.

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Ребров: Кожен гравець збірної думає про Україну

Представники медіа поцікавилися у Сергія Станіславовича, наскільки складним викликом є очолювати збірну під час війни.

"Щодо моєї роботи, то я дуже щасливий. Для мене це дуже велика відповідальність. Я радий, що доєднався до збірної України саме в такий складний час.

Не тільки ми з Зінченком поділяємо такі почуття. Кожен гравець нашої збірної постійно думає про Україну. Ми постійно про це говоримо. Ми знаємо, чому ми тут на своєму місці. Тому ще є хлопці та дівчата, які на передовій борються за нашу незалежність.

Мені навіть легше, мені не потрібно мотивувати хлопців. Вони чітко знають, за що вони грають. Вони чітко розуміють свою мету. І ми до неї йдемо", – сказав Ребров.

Також головний тренер "синьо-жовтих" пояснив відсутність в таборі Руслана Маліновського. Наразі новачок Дженоа тільки набирає форму.

Нагадаємо, у вересні підопічні Реброва зіграють два матчі. 9 вересня збірна України зустрінеться у Вроцлаві з Англією, а 12 вересні у Мілані на "Сан-Сіро" зіграє проти Італії. Від результатів цих поєдинків буде залежати подальша турнірна доля "синьо-жовтих".