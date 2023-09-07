Клас не завжди перемагає, – Кривцов просить не "хоронити" Україну ще до гри проти Англії

Збірна України продовжує активно готуватись до поєдинку відбору на Євро-2024 проти Англії. Захисник "синьо-жовтих" Сергій Кривцов попросив усіх не робити завчасних прогнозів на результат майбутнього протистояння.

Центрбек Інтер Маямі останнім серед когорти легіонерів прибув у розташування збірної України. Сергію Кривцову довелось подолати 15 годин дороги із США до Польщі. Футболіст із позитивним настроєм готується до найближчого матчу.

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Кривцов: До матчу не можна на 100% сказати, хто переможе

Сергій впевнений, що тренерський штаб на чолі з Сергієм Ребровим якісно підготує команду до гри проти Англії. Кривцов запевнив, що клас не завжди перемагає у футболі, тому завчасно “хоронити” українську збірну не потрібно.

Думаю, що ці два дні у нас буде дуже багато роботи у плані вивчення збірної Англії. Чи є сенс змінювати схему? Це робота тренерського штабу. Вони знають, як краще для нас, знають весь підбір футболістів, сильні і слабкі якості. Думаю, вони вже знають, що робити. Клас не завжди перемагає. Це футбол. Саме тому це гра мільйонів, що до матчу не можна на 100% сказати, хто переможе,

– сказав захисник “синьо-жовтих”.

Нагадаємо, що ця зустріч, яка відбудеться 9 вересня, буде вже другою очною для цих збірних у відборі на Євро-2024. Перша ж закінчилась впевненою перемогою Англії 2:0. Голи в українські ворота забивали Гаррі Кейн і Букайо Сака.

Також слід зауважити, що “синьо-жовті” зустрінуться з лідером групи, адже команда Гарета Саутгейта набрала максимальні 12 очок у 4-х зустрічах. Натомість Україна з 6 балами йде другою. Однак в активі українців на одну зіграну гру менше, аніж у “трьох левів”.

Матч Україна – Англія стартує о 19:00 (за Києвом).

Кривцов підходить до цього матчу у повній бойовій готовності. Адже отримує стабільну ігрову практику в Інтер Маямі. У цьому сезоні захисник відіграв вже 30 матчів (1 гол і 1 асист).