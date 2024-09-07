Напередодні цього поєдинку відбулася пресконференція. У ній взяли участь Сергій Ребров і Роман Яремчук.

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Команда налаштована на перемогу

Форвард національної збірної України поділився думками щодо майбутнього матчу. Українець пригадав виступ "синьо-жовтих" на Євро-2024 та висловив сподівання, що Ліга націй розпочнеться краще для нашої команди.

"Ми розуміємо, що, можливо, не показали повністю наш потенціал, але ми взяли 4 очки. Це найкращий результат збірної на Євро. Звичайно, ми показали в матчі з румунами не те, що хотіли, але у наступних ми довели, що у нас є великий потенціал.

Я сподіваюся, що в матчі проти Албанії ситуація не повториться, як у грі з Румунією. Як сказав головний тренер, ми досить молода команда і хлопці вчаться на своїх помилках", – сказав Яремчук.

Також нападник розповів про свою адаптацію в Олімпіакосі. Він зізнався, в якій фізичній формі наразі перебуває та заявив, що готовий віддати всі сили задля перемоги:

Звичайно, перші місяці у новій команді завжди даються складно, бо все нове. Але мене гарно прийняли, я почуваюся добре, моє тіло дає мені зрозуміти, що я перебуваю в непоганих кондиціях. Я надіюся викластися на 100 відсотків, як і вся команда, щоб принести радість українцям, усмішку та три очки у таблицю.

Нагадаємо, що у вересні збірна України зіграє два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. 7 вересня "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на "Epet Arena" о 21:45. А наступний поєдинок відбудеться 10 вересня – на "Eden Arena" проти збірної Чехії.