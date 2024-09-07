Напередодні матчу Сергій Ребров оголосив заявку. Тренерський штаб збірної України включив у список 23 футболістів.

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Втрата на лівому фланзі

В українську заявку не потрапив лівий вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик. Ще за день до матчу був інсайд, що Михайло не зіграє проти Албанії.



Заявка України на гру із Албанією / Фото УАФ

Нагадаємо, що через травми участь у вересневих матчах Ліги націй не зіграють центрбек Динамо Денис Попов та форвард Роми Артем Довбик.

Зверніть увагу! Матч 1-го туру Ліги націй Україна – Албанія розпочнеться у Празі 7 вересня о 21:45 (за київським часом). Поєдинок розсудить португальська бригада арбітрів. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Додамо, що вже 10 вересня підопічні Реброва зіграють другий матч ЛН проти Чехії.