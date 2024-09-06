Збірна України готується до старту в Лізі націй 2024-2025. Перший матч наша команда проведе 7 вересня у Празі, де "прийматиме" збірну Албанії, пише 24 Канал.

До теми Україна починає шлях у Лізі націй 2024-2025: які шанси у команди Реброва потрапити в дивізіон А

Новий етап збірної України

"Синьо-жовті" вперше зберуться після провального Євро-2024. Підопічні Реброва набрали 4 очки у групі, але все одно посіли останнє місце у квартеті.

Тепер же Україна починає цикл відбору на ЧС-2026. Успіх в Лізі націй може допомогти нашій команді покращити шанси на вирішення цієї задачі, а також повернутися в елітний дивізіон.

Напередодні зустрічі головний тренер команди Сергій Ребров проведе передматчеву пресконференцію та відповість на питання журналістів. Також наставник візьме із собою одного з гравців національної команди. Початок – о 20:00 за київським часом.

Дивіться онлайн пресконференцію Сергія Реброва