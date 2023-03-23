Україна сенсаційно поступилась Люксембургу у відборі на юнацьке Євро-2023

У середу, 22 березня, збірна України U-19 стартувала в еліт-раунді кваліфікації на Євро-2023 проти Люксембургу. Українські юнаки несподівано зазнали поразки.

Україна U-19 – Люксембург U-19 1:2

Голи: Горбач, 12 – Ельшан, 17, 59

Вилучення: Удод, 90+2 – Дардарі, 90+4

Першими рахунок у матчі відкрили підопічні Сергія Нагорняка. Горбач розмочив нулі на табло після передачі Булези. Україна вже на 12-й хвилині повела у рахунку 1:0, пише 24 Канал.

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Рівно п'ять хвилин українська команда вела на табло. Ельшан зрівняв цифри у матчі – 1:1. У першому таймі команди обмінялись голами, але більше не забивали.

По перерві все той же Ельшан вперше у грі вивів Люксембург уперед 1:2.

На жаль, ті заміни, які зробив Сергій Нагорняк, не допомогли команді змінити хід поєдинку.

Вже у компенсований до матчу час команди залишились у меншості. У складі синьо-жовтої команди з поля вилучили Удода, а у команді суперника – Дардарі.

Збірна України U-19 несподівано програла Люксембургу 1:2. Далеко не найкращий старт в еліт-раунді кваліфікації на Євро-2023 для команди Нагорняка.

Україна після першого туру замикає групу "С". Лідером є збірна Люксембургу. Адже у паралельному матчі Данія та Іспанія розписали мирову 0:0.

25 березня юнацька збірна України проведе свій наступний матч проти Данії. Початок зустрічі о 17:00. Останній поєдинок у груповому раунді українці зіграють проти Іспанії (старт зустрічі 28 березня о 19:00).