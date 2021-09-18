Тріумфальний старт у Португалії

Чоловіча збірна України добре стартувала у Португалії. "Синьо-жовті" перемогли Сербію (18:15) та піднесені успіхом переграли російську команду.

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Українці вже з перших секунд захопили перевагу на майданчику та знищили росіян – 9:21. Україна завдяки успішному старту з першого місця вийшла до плей-офф Євробаскету.

У чвертьфіналі українська збірна зіграє із командою, яка посяде друге місце у групі C. Суперником України може стати Білорусь, Словенія чи Ізраїль.

За дві гри найбільш результативним гравцем став Кабанов. Баскетболіст набрав 12 очок. Другим за ефективність став Чорногрицький – 10 пунктів. 9 та 8 очок набрали Семерич та Орєшин відповідно.