Прометей у баскетбольній Лізі чемпіонів для участі в груповому етапі слід подолати три раунди кваліфікації. всі три матчі – в "бабблі" в болгарській Софії.

Нагадаємо Збірна України з баскетболу отримала суперників у відборі на ЧС-2023 і може зіграти проти Росії

Перші два раунди українська команда пройшла доволі легко та з розгромними рахунками – 96:56 проти Левскі Лукойл та 100:78 проти Опави.

Тепер на команду очікує фінал кваліфікації. Суперник – російська команда Парма Перм. Гра відбудеться 18 серпня.