Україна U-17 – Ліхтенштейн U-17 7:0

Голи: Степанов, 5, 21, 57, Богданов, 15, Драган, 45+2, Гармаш, 57, Ухань, 69

Україна U-17 та Ліхтенштейн U-17 провели матч в рамках 2-го туру відбору до юнацького Євро, переможцями з якого вийшли "синьо-жовті". На українців чекає серйозний іспит, пише 24 Канал.

Варте уваги України в ЛЧ не буде: Рома познущалась з жіночої команди Ворскли, вибивши полтавок з турніру

Рано розслаблятись

Кваліфікаційний цикл до континентального турніру для європейських юнаків розділений на два етапи (спершу колективи ділять на 13 квартетів, яких виходить у наступний раунд 2 найсильніших та 5 найкращих команд, які зайняли третє місце в групі). Наразі юнаки ведуть боротьбу на першій стадії, зокрема, активно намагається зачепитись за право зіграти на престижному турнірі й збірна України.

"Синьо-жовті" потрапили в один квартет зі збірними Німеччини, Фінляндії та Ліхтенштейну. Спершу українці розписали бойову мирову з фінами (2:2), а от у другому турі не залишили сухого місця від карликової країни. Збірна України вже після першого тайму вела із рахунком 4:0, проте "синьо-жовті" жадали більшого, тому продовжили побиття й у другій половині зустрічі, перетворивши цифри на табло на 7:0 (хет-трик оформив форвард Баєра Артем Степанов).

Шалена різниця м'ячів дозволила українцям вийти на перше місце в групі та вирівнятись за очками з німцями, які також перемогли Ліхтенштейн та зіграли з фінами внічию. У останньому турі українців влаштує і нічия проти "Бундестім". Та от навіть якщо "синьо-жовті" поступляться, то шанс на прохід далі все ж є, оскільки Україна може опинитись у першій п'ятірці команд (з 13-и), які посіли третє місце. Щоправда, будуть враховуватися лише результати у матчах з першим-другим місцями квартету (тобто наразі Україна має одне очко і різницю 2:2 за гру з Фінляндією).

До речі. В другому етапі 32 команди, які подолали першу стадію, будуть розділені на 8 квартетів. Усі переможці груп потраплять на Євро U-17, котре проводиться кожного року. Також на турнір потраплять найкращі 7 команд з другої сходинки, а 16-ою командою на змаганнях стане країна-господар – цього разу Кіпр. Чинний чемпіон юнацької континентальної першості – Німеччина.