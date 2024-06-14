Угорщина – Швейцарія: кому прогнозують перемогу матчі на Євро-2024

У суботу, 15 червня, відбудуться три поєдинки чемпіонату Європи-2024 з футболу. В одному із них Угорщина зустрінеться із Швейцарією.

Угорщина та Швейцарія потрапили в одну групу "А" із господаркою турніру Німеччиною та Шотландією. Національні команди вийдуть на футбольне поле арени у німецькому Кельні, пише 24 Канал.

До теми Друга битва групи "А": де дивитись матч Угорщина – Швейцарія на Євро-2024

Друга зустріч у групі "А"

Це буде другий поєдинок групи "А". Адже 14 червня Німеччина та Шотландія своїм матчем відкриють програму чемпіонату Європи-2024.

Обидві національні команди вийшли у фінальну частину турніру із групового раунду кваліфікації Євро-2024. Угорщина зробила це із першого місця квартету "G", набравши 18 очок у 8-ми турах. Угорці залишили за своєю спиною Сербію, Чорногорію, Литву та Болгарію.

Швейцарія вийшла на чемпіонат Європи із другої позиції групи "I", пропустивши повз себе лише Румунію. Швейцарці заробили 17 пунктів у 10-ти турах. Натомість румунська збірна набрала 22 бали.

Матч Угорщина – Швейцарія розпочнеться 15 червня о 16:00 (за київським часом). Цей поєдинок дасть старт другому ігровому дню на Євро-2024 у Німеччині. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

У рамках підготовки до змагань обидві збірні провели ряд товариських матчів. І Угорщина, і Швейцарія зіграли по два поєдинки. Угорці поступились на виїзді Ірландії 2:1 та переграли Ізраїль 3:0.

"Червоні хрести" розгромили вдома Естонію 4:0 та розписали нічию 1:1 із Австрією.

У кого кращі шанси на успіх

Експерти та прогнозисти віддають більше шансів на перемогу Швейцарії – 41%. Водночас 29% віддають на звитягу угорської збірної. Трішки більше 30% ставлять на нічию у другому матчі групи "А".

Доволі рівні шанси на те, що обидві збірні потішать своїх прихильників результативними ударами.

Очікується, що у поєдинку буде понад 7,5 кутових у виконанні обох команд, 3,5 із яких будуть у першому таймі.

Найбільше букмекери вірять у гол від швейцарського нападника Базеля Зекі Амдуні. Трішки менше вірять у м'ячі від Ноа Окафора, Квадво Дуаха та Мартіна Адама. Домінік Собослаї теж має доволі високі шанси на забитий гол.