Угорщина та Швейцарія потрапили в одну групу "А" із господаркою турніру Німеччиною та Шотландією. Національні команди вийдуть на футбольне поле арени у німецькому Кельні, пише 24 Канал.
До теми Друга битва групи "А": де дивитись матч Угорщина – Швейцарія на Євро-2024
Друга зустріч у групі "А"
Це буде другий поєдинок групи "А". Адже 14 червня Німеччина та Шотландія своїм матчем відкриють програму чемпіонату Європи-2024.
Обидві національні команди вийшли у фінальну частину турніру із групового раунду кваліфікації Євро-2024. Угорщина зробила це із першого місця квартету "G", набравши 18 очок у 8-ми турах. Угорці залишили за своєю спиною Сербію, Чорногорію, Литву та Болгарію.
Швейцарія вийшла на чемпіонат Європи із другої позиції групи "I", пропустивши повз себе лише Румунію. Швейцарці заробили 17 пунктів у 10-ти турах. Натомість румунська збірна набрала 22 бали.
У рамках підготовки до змагань обидві збірні провели ряд товариських матчів. І Угорщина, і Швейцарія зіграли по два поєдинки. Угорці поступились на виїзді Ірландії 2:1 та переграли Ізраїль 3:0.
"Червоні хрести" розгромили вдома Естонію 4:0 та розписали нічию 1:1 із Австрією.
У кого кращі шанси на успіх
Експерти та прогнозисти віддають більше шансів на перемогу Швейцарії – 41%. Водночас 29% віддають на звитягу угорської збірної. Трішки більше 30% ставлять на нічию у другому матчі групи "А".
Доволі рівні шанси на те, що обидві збірні потішать своїх прихильників результативними ударами.
Очікується, що у поєдинку буде понад 7,5 кутових у виконанні обох команд, 3,5 із яких будуть у першому таймі.
Найбільше букмекери вірять у гол від швейцарського нападника Базеля Зекі Амдуні. Трішки менше вірять у м'ячі від Ноа Окафора, Квадво Дуаха та Мартіна Адама. Домінік Собослаї теж має доволі високі шанси на забитий гол.