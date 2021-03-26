Левандовський врятував Польщу у гольовій перестрілці з Угорщиною: відео

У четвер, 26 березня, Угорщина приймала Польщу у відборі на чемпіонат світу-2022. Збірні у результативному матчі розписали мирову.

Угорщина – Польща 3:3

Голи: Шаллай, 6, Салай, 53, Орбан, 78 – Пйонтек, 60, Юзвяк, 61, Левандовський, 83

Вилучення: Фіола (Угорщина)

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На поле вийшли дві рівні команди. Головний бомбардир німецької Бундесліги та збірної Польщі Роберт Левандовський вийшов у стартовому складі команди. Однак першими забили господарі. Класна контратака вдалась Угорщині. Лиши одна передача з глибини поля розрізала усіх футболістів Польщі. Адресатом такого пасу став Шаллай, вибіг сам на сам з голкіпером та відкрив рахунок – 1:0.

Результативний тайм

Саме з таким мінімальним рахунком завершився перший тайм. Аж 5 голів чекали на вболівальників у другій 45-хвилинці. На 53-й хвилині господарі несподівано подвоїли перевагу на табло. Салай найкраще зіграв на добиванні та вдруге у матчі шокував голкіпера Щенсни – 2:0.

Вже через сім хвилин польська збірна двічі відзначилась у воротах суперника. Спершу Пйонтек у падінні завершив швидку контратаку команди – 2:1.

А другий гол польської збірної забив Юзвяк. Футболіст ударом у дальній кут воріт зрівняв рахунок – 2:2. Цікаво, що обидва автори голів вийшли на заміну у другому таймі. Головний наставник вгадав із гравцями.

На 78-й хвилині угорська команда знову повела у рахунку. Орбан відгукнувся на дальній стійці після передачі з флангу та вивів збірну вперед – 3:2.

Однак рятівником Польщі став Левандовський. Роберт зупинив простріл з флангу у штрафному суперника та вгатив м'яч під поперечину – 3:3.

Польща та Угорщина завершили матч мировою та поділили очки у матчі.

Угорщина – Польща відеоогляд