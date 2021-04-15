Патріотизм від Карпат: в угодах легіонерів був пункт про вивчення української за 6 місяців

Львівські Карпати завжди відзначались патріотичним характером, найбільше це показували фанати клубу. Колишній голкіпер "левів" Мартін Богатінов розповів про цікавий пункт в угоді кожного легіонера команди.
Патріотичний вчинок "левів"
Македонський воротар Мартін Богатінов відверто розповів, як йому вдалось вивчити українську мову. Виявляється, що львівський клуб в усіх контрактах іноземців прописав цікавий пункт – володіти українською мовою за 6 місяців у команді.
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Сам голкіпер зізнався, що не через це захотів вивчити українську, а через те, що прагнув спілкуватись з людьми в Україні.
Коли прийшов у команду, то сербський захисник Мілошевіч вже говорив українською. Завжди запитував його, якщо чогось не знав. З такою практикою за пів року практично вже все розумів,
– розповів Богатінов.
Тоді у складі львівського клубу близько 90% футболістів спілкувались державною мовою, а іспанці та бразильці вчили її за допомогою перекладачів.
За словами Богатінова, львів'яни були приємно вражені хорошою українською від голкіпера та називали його українцем. Мартін відповідав людям, що грає в Україні, то чому б йому не вивчити рідну мову того народу, який живе у цій країні. Після таких слів місцеві хвалили футболіста та робили компліменти.
- Зараз Богатінов виступає за кіпрський Етнікос, де тренером воротарів працює колишній фахівець Карпат Олег Венчак. Тому Мартін щодня на тренуваннях має можливість удосконалювати свою українську.
- Богатінов виступав за "левів" протягом 2011/2013 років. Його трансфер склав 150 тисяч євро. У листопаді 2013 року отримав статус вільного агента та покинув Львів. За Карпати зіграв 42 матчі, у яких пропустив 67 голів.