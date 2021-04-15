Патриотический поступок "львов"

Македонский вратарь Богатинов откровенно рассказал, как ему удалось выучить украинский язык. Оказывается, что львовский клуб во всех контрактах иностранцев прописал интересный пункт – овладеть украинским языком за 6 месяцев в команде.

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Сам голкипер признался, что не из-за этого захотел выучить украинский, а потому, что стремился общаться с людьми в Украине.

Когда пришел в команду, то сербский защитник Милошевич уже говорил на украинском. Всегда спрашивал его, если чего-то не знал. С такой практикой за пол года практически уже все понимал,

– рассказал Богатинов.

Тогда в составе львовского клуба около 90% футболистов общались на государственном языке, а испанцы и бразильцы учили его с помощью переводчиков.

По словам Богатинова, львовяне были приятно удивлены хорошим украинским от голкипера и называли его украинцем. Мартин отвечал людям, что играет в Украине, то почему бы ему не выучить родной язык того народа, который живет в этой стране. После таких слов местные хвалили футболиста и делали комплименты.