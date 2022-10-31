"Моя доля – боротися проти комуністів": перемога Ломаченка надихнула ексчемпіона світу

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Йорденіс Угас привітав Василя Ломаченка з перемогою в бою із Джемейном Ортісом. Кубинський боксер є великим другом України та противником Російської Федерації.

У ніч з 29 на 30 жовтня відбулося довгоочікуване повернення на ринг Василя Ломаченка. Український боксер одноголосним рішенням суддів переміг Джемейна Ортіса, завдавши йому першої поразки у кар’єрі.

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На тріумфальне повернення Ломаченка відреагував кубинський боксер Йорденіс Угас. Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі вражений вчинком Василя, який відмовився від потенційного поєдинку за звання абсолюту і повернувся в Україну під час війни.

Вітаю Василя Ломаченка з перемогою. Неймовірно, що він мав можливість боротися за чотири пояси, але вирішив залишитися і служити своїй країні. Чудовий приклад для всіх. Іноді я думаю, що моя доля на Кубі боротися проти комуністів, щоб врятувати мою країну,

– написав Угас у твітері.

Зазначимо, що кубинець є послідовним противником загарбницької війни Росії проти України. Ще на початку агресії Угас публічно підтримав український народ та порівняв Путіна з Гітлером.

Також Йорденіс Угас відкрито відстоює право кубинців на свободу та є противником правлячого режиму. Через активну громадянську позицію боксер вимушений жити у Маямі, оскільки на батьківщині йому загрожує ув’язнення.