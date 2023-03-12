Приниження путініста: боєць з Луганщини прокричав "Росія" в Лас-Вегасі та був освистаний – відео

Боєць ММА Нікіта Крилов вже дев'ять років не приховує свою прихильність до терористів. Цього разу під час UFC Fight Night він вирішив проскандувати назву країни, яка окупувала його Батьківщину. Але щось пішло не так

У Лас-Вегасі (США) пройшов черговий вечір турнір ММА – UFC Fight Night 221, пише 24 канал. В одному з боїв грузин Мераб Двалішвілі здолав росіянина Петра Яна та вигукнув "Слава Україні" з октагону.

До теми Грузинський боєць закричав "Слава Україні" після перемоги над росіянином: потужне відео

Втім у цей вечір були і не зовсім адекватні боксери. Мова про Нікіту Крилова, якого представили як українця. Боєць народився у місті Хрустальний Луганської області, яке з 2014 року перебуває під окупацією Росії.

Диктор же представив Крилова як спортсмена з Донецька, Україна. Нікіта зумів перемогти представника США Раяна Спанна, а після поєдинку почав вигукувати у зал "Росія, Росія". Через це боєць був освистаний публікою.

Як американська публіка принизила Крилова:

Відзначимо, що "рашизм головного мозку" триває у Крилова з самого початку війни. Ще у 2014 році він зрадив Україну та підтримав російську окупацію Донбасу.

Читайте також Поки в Україні війна, Ломаченко в США фотографується з росіянином: новий скандал з боксером

Крилов не приховував, що хотів отримати паспорт РФ та представляти на змаганнях країну-окупанта, втім довести справу до кінця так і не зміг. Також Нікіта висловлював бажання виступати під прапором терористичної організації "ЛНР".