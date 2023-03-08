22-річний правий вінгер Динамо Георгій Цитаішвілі відреагував на протести під парламентом Грузії через проросійський проєкт. Футболіст, який виступає в оренді у польському Леху, поширив публікації у соцмережах.
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Цитаішвілі лаконічно та різко виступив проти такого закону у Грузії.
Ні – російському закону,
– написав Гіо.
Цитаішвілі виступив проти закону у Грузії / Скриншот із інстаграму футболіста
У наступному сторіс Георгій додав два прапори – Євросоюзу та Грузії.
Реакція Цитаішвілі на протести у Грузії / Скриншот із інстаграму футболіста
Нагадаємо, що Цитаішвілі змінив своє українське громадянство на грузинське. За збірну Грузії Гіо вже провів 13 матчів, у яких забив один гол. До цього виступав за різні вікові категорії збірної України, але за головну команду не загрався.
Наразі футболіст виступає у Польщі за Лех. За час в оренді Цитаішвілі відіграв 25 поєдинків, у яких відзначився один м'ячем та двома асистами.
Коротко про протести у Грузії
- Ввечері 7 березня під парламентом Грузії зібрались тисяч людей, які виступили проти закону "іноагентів". Законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" повторює російське законодавство про "іноагентів".
- Поліція, аби вгамувати людей, використала сльозогінний газ, але навіть він не зупинив грузинів. Натомість протестувальники використовують коктейлі Молотова та водомети.
- Під час акції у Грузії лунають славнозвісні гасла "Путін – х**ло" та "русскій воєнний корабль, іди на*уй".
- Також грузини скандують "росіяни" та "раби".
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників та запевнила, що на цей проєкт накладуть вето, аби не дати зруйнувати майбутнє країни.