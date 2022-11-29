Помстились за Україну: Англія розгромила Уельс та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2022 – відео голів

Підопічні Гарета Саутгейта забили три "сухих" м'ячі валлійцям по перерві і залишили їх на останньому місці в групі В. Нагадаємо, що саме "дракони" не пустили збірну України на катарський Мундіаль.

Уельс – Англія 0:3

Голи: Решфорд, 50, Фоден, 52, Решфорд, 68.

У групі В на чемпіонаті світу відіграли матчі останнього туру. В одному з них вирішувалась доля одного з фаворитів турніру – збірної Англії, пише 24 канал.

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Команда Гарета Саутгейта набрали чотири бали у перших матчах і була в кроці віж виходу в плей-офф. Для цього "трьом левам" треба було не програти Уельсу, а для першого місця – обіграти "драконів".

А ось кривдникам України треба було лише перемагати англійців та сподіватись на нічию в паралельній грі. Втім, по грі підопічні Пейджа не показали, за рахунок чого хотіли обіграти віцечемпіонів Європи.

У першому таймі моментів у обох команд було обмаль. Але вже на початку другого тайму англійці увімкнулись і забили двічі. Спочатку підопічні Саутгейта отримали право на штрафний біля чужого карного майданчика і Решфорд влучно поцілив під стійку.

ВІдео голу Решфорда:

А вже за одну хвилину відзначився Фоден. Кейн перехопив у Девіса м'яч біля майданчика і прострілив на набігаючого Філа. Гравця МанСіті не встигли накрити і той без проблем пробив Уорда.

Відео голу Фодена:

Уельс спробував організувати контргру, але тут же отримав третій м'яч у свої ворота. Решфорд отримав м'яч на куті майданчика, знайшов можливість для удару і потужно пробив Уорда, оформивши дубль.

Другий гол Решфорда:

Цей гол по суті поставив крапку у виступах Уельса на ЧС-2022. Англія без проблем виграла групу і вийшла в 1/8 фіналу. Там родоначальникам футбола буде протистояти збірна Сенегалу.

Турнірне становище: