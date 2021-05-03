Рятівний дубль Роналду: Ювентус переміг Удінезе і веде боротьбу за віцечемпіонство – відео

У неділю, 2 травня, Ювентус на виїзді вирвав перемогу над Удінезе (2:1) в матчі 34-го туру Серії А.

Удінезе – Ювентус 1:2

Голи: Моліна, 10 – Роналду, 83 (пен.), 90

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Удінезе шокував Ювентус на 10 хвилині поєдинку, несподівано розігравши штрафний – Моліна застав зненацька Щенсни. Перший тайм більше голів не подарував, а от у другій половині Роналду став головним героєм зустрічі.

Спочатку Кріштіану реалізував пенальті, а пізніше замкнув подачу Рабйо, принісши перемогу в поєдинку.

За чотири тури до фінішу сезону у Аталанти, Ювентуса і Мілана по 69 очок, а Наполі відстає від них на два бали. У наступному турі команда Андреа Пірло на своєму полі битиметься з Міланом.

Удінезе – Ювентус відеоогляд