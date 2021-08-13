Оренда з правом викупу: Удінезе зацікавилось нападником Динамо Супрягою

Нападником Динамо Владиславом Супрягою вкотре зацікавились клуби Серії А. Удінезе хоче взяти футболіста в оренду з правом викупу.

Ще один претендент із Серії А

Київське Динамо відкрите до пропозицій інших клубів щодо трансферу Владислава Супряги. "Зебри" можуть скористатись тим, що нападник хоче перевірити свої сили в італійському чемпіонаті.

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Удінезе придивляється до 21-річного футболіста атакувальної лінії. Клуб хоче зрозуміти, яка ймовірність того, що їм вдасться домовитись із киянами про оренду з правом викупу.

Раніше Супрягу активно сватали у Дженоа та Торіно. Однак усе залишилось лише на рівні слів. Столичний клуб хоче заробити на переході Владислава близько 9 мільйонів євро. Така сума встановлена через те, що її частину Динамо доведеться перевести на рахунки Дніпра-1.

Рік тому італійська Болонья пропонувала за Супрягу 10 мільйонів євро. Однак тоді керівництво чемпіонів УПЛ відмовило італійцям.

У минулому сезоні Удінезе посів далеке 13 місце в італійській Серії А. Вже у п'ятницю, 13 серпня, "зебри" зіграють кубковий поєдинок першого кола проти Асколі. У чемпіонаті клуб стартує матчем проти туринського Ювентуса.