Супрязі готові вказати "на двері"
Дороги київського Динамо та Владислав Супряги можуть розійтись. Клуб хоче заробити за перехід форварда у літнє трансферне вікно 9 мільйонів євро.
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Однак не усі гроші дістануться киянам. Чверть суми, вирученої від трансферу Супряги, Динамо доведеться перевести на рахунки Дніпра-1. Все через те, що саме така домовленість була між клубами при переході Владислава.
Одним із головних претендентів на футболіста є італійське Торіно, яке виступає у Серії А. У сезоні-2020/2021 клуб зупинився за крок від вильоту – 17 місце серед 20 команд.
У Торіно вважають, що можуть зменшити суму трансферу Супряги. Форвард переживає не найкращі часи своєї кар'єри. Але Динамо не піде на зниження вартості.
- У минулому сезоні футболіст зіграв у "біло-синій" футболці 31 матч, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.
- Його контракт із Динамо розрахований до кінця грудня 2025 року.