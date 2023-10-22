"Нова пошта, тримайтеся рідні": Світоліна відреагувала на російський обстріл Харківщини

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала терористичну атаку Росії по терміналу "Нової пошти". Зірка світового тенісу близько до серця сприйняла трагедію на Харківщині.

Пізно ввечері 21 жовтня російські окупанти завдали удар ракетами С-300 по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. В результаті терористичної атаки загинули 6 людей, а ще 14 отримали поранення.

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На жахливий злочин Росії відреагувала українська тенісистка Еліна Світоліна. У своєму Інстаграмі вона висловила співчуття родинам загиблих та постраждалих.

Велика трагедія в родині нашого генерального партнера. Мої співчуття родинам загиблих та постраждалих. Нова пошта, тримайтеся, рідні,

– написала Світоліна.

Еліна Світоліна відреагувала на трагедію / instagram.com/elisvitolina

Зазначимо, що "Нова пошта" є генеральним партнером благодійного фонду Еліни Світоліної. Фонд української тенісистки за підтримки "Нової пошти" організовував турніри для українських дітей віком до 14 років.

Додамо, що на момент ракетного удару в терміналі "Нової пошти" знаходилися десятки людей. Всі постраждалі були працівниками компанії. Наймолодшому було 19 років, а найстаршому – 42. 22 жовтня "Нова пошта" оголосила днем трауру.