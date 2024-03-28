Унаслідок нього, на жаль, є загиблий та постраждалі. Також відомо про щонайменше 14 пошкоджених багатоповерхівок.

До теми Били КАБами, є загиблі та постраждалі – серед них діти: усе про удар по Харкову 27 березня

Черговий терористичний акт ворога

Одним з тих, чиє майно зазнало руйнувань став український лучник Микита Дюняшев. Він повідомив, що поруч з його будинком влучила російська ракета та показав фото з підтвердженням.

Біля мого будинку щойно влучила російська бомба, а ви продовжуєте дозволяти їм змагатися, тому що "спорт поза політикою,

– написав Дюняшев.



Будинок Дюняшева зазнав пошкоджень після удару по Харкову / Фото з інстаграму спортсмена



Наслідки після російського удару по будинку Дюняшева в Харкові / Фото з інстаграму спортсмена

Нагадаємо, що за день до цього російська ракета також зруйнувала гуртожиток спортивного коледжу в Харкові.

Зазначимо, що Микита Дюняшев є чемпіоном України зі стрільби з лука серед юніорів, а також призером континентальної першості.

Важливо. Допомогти спортсмену з відновленням житла можна за посиланням.