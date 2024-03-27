У вівторок, 26 березня, російські терористи обстріляли Харків. Ворожа ракета поцілила у гуртожиток спортивного коледжу. Про це повідомив керівник слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов.

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Внаслідок вибуху турбореактивної ракети X-35У було зруйновано дах та перекриття між верхніми поверхами будівлі. Поблизу не було жодного військового об'єкту. Тож росіяни цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру.

"Ракету Х-35у випустили по Харкову, одна людина постраждала. Поцілили в гуртожиток спортивного коледжу. Після потужного вибуху зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами. Постраждав один чоловік, він цивільний - жодного військового або військової техніки на місці влучання не було. Ми вже вилучили уламки цієї ракети та документуємо всі докази воєнного злочину росіян", – йдеться у повідомленні Болвінова.

Наслідки обстрілу по гуртожитку спортивного коледжу / фейсбук С.Болвінова