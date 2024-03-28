В результате него, к сожалению, есть погибший и пострадавшие. Также известно о по меньшей мере 14 поврежденных многоэтажках.

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Очередной террористический акт врага

Одним из тех, чье имущество подверглось разрушениям стал украинский лучник Никита Дюняшев. Он сообщил, что рядом с его домом попала российская ракета и показал фото с подтверждением.

Возле моего дома только что попала российская бомба, а вы продолжаете позволять им соревноваться, потому что "спорт вне политики,

– написал Дюняшев.



Дом Дюняшева получил повреждения после удара по Харькову / Фото из инстаграма спортсмена



Последствия после российского удара по дому Дюняшева в Харькове / Фото из инстаграма спортсмена

Напомним, что за день до этого российская ракета также разрушала общежитие спортивного колледжа в Харькове.

Отметим, что Никита Дюняшев является чемпионом Украины по стрельбе из лука среди юниоров, а также призером континентального первенства.

Важно. Помочь спортсмену с восстановлением жилья можно по ссылке.