Удар ногою з розвороту: ефектний нокаут на UFC Vegas 34 може стати найкращим в році – відео

На UFC Vegas 34 21 серпня відбулося чимало топових боїв. Та найкращим виступом вечора визнали бій за участі Ігнасіо Бамондеса, який ефектним нокаутом переміг Рузвельта Робертсона.

Бій між Ігнасіо Бамондесом та Рузвельтом Робертсоном у легкій вазі був у попередньому карді. Бійці другими вийшли в октагон в цей вечір у Лас-Вегасі. Хоча в кожного з них чималий досвід в змішаних єдиноборствах і доволі хороша статистика.

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Бій між ними протривав майже всі три раунди. Та за декілька секунд до кінця Бамондес наважився на удар ногою з розвороту. Цього разу його удар дотяг цілі – Робертсон не очікував на нього, і після удару в голову опинився в нокауті.

За цей удар Бамондес отримав від організаторів бонус за найкращий виступ вечора.