Нейтральні росіяни носитимуть символ "Z": Бідний закликав не допускати атлетів з РФ до ОІ-2024

Міжнародний олімпійський комітет ще не схвалив рішення щодо участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2024. Проте підґрунтя до появи представників країн-агресорів вже готується.

Росія завжди використовувала спорт як один з інструментів пропаганди. Не дивно, що після початку повномасштабної агресії багато російських спортсменів брали участь у мітингах на підтримку війни та відкрито схвалюють політику Путіна.

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Бідний: Російські спортсмени повністю залежать від держави

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в інтерв'ю французькому виданню Le Monde розповів, чому нейтральних росіян не існує.

"Уся система підготовки та відбору російських атлетів базується на державних коштах, кривавих грошах. І спортсмени повністю залежать від держави. Їм неможливо не підтримувати війну.

Я вам гарантую, якщо російські спортсмени під нейтральними прапорами візьмуть участь в Олімпійських іграх, то наступного дня після повернення в Росію вони будуть носити на плечах символ "Z" на російських стадіонах та будуть використані цією великою пропагандистською машиною.

Це 100%. І якщо вони цього не зроблять, їх посадять до в’язниці", – зазначив Бідний.

Раніше повідомлялося, що Олімпійський комітет Росії прийняв рішення відмовитися від участі в Олімпіаді-2024. В країні-терористці не погоджуються з умовами декларації про нейтральний статус спортсмена. Втім, там підтвердили, що "якісь нейтральні атлети поїдуть в Париж".

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 розпочнеться в Парижі 26 липня і триватиме до 11 серпня.