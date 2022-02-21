Учасники Олімпіади-2022 взяли участь у матчі хокейної Суперліги: яскраві фото та відео

Київський СК Сокіл 20 лютого приймав Маріуполь у хокейній Суперлізі України. Безпосередньо до гри долучились учасники Олімпіади-2022 скелетоніст Владислав Гераскевич та фігуристка Анастасія Шаботова.

Красивий виступ Шаботової та вкидання Гераскевича

Фанати хокейного клубу СК Сокіл насолодились насиченою програмою напередодні матчу їх улюбленої команди. На лід вийшли учасники Олімпійських ігор у Пекіні – Владислав Гераскевич та Анастасія Шаботова.

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Фігуристка показала яскравий виступ під музичний супровід легендарного твору Миколи Леонтовича "Щедрик". Сама Шаботова була одягнена у костюм із елементами вишиванки.

Відзначимо, що цей виступ приголомшив усіх на Олімпіаді-2022. Але судді явно занизили оцінки українці.

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Після чого на глядачів чекав ще один сюрприз. Перший в історії України скелетоніст Гераскевич зробив символічне вкидання шайби.

Підсумок матчу

Відзначимо, що перший період минув без забитих шайб, у другому нулі на табло розмочили господарі. Найбільш щедрим на закинуті шайби був третій період – 4 голи. Дубль у складі СК Сокіл зробив Олександр Панков, який став найкращим гравцем матчу.

У підсумку – 4:1 перемога киян.

Привітання від скелетоніста

Владислав Гераскевич на своїй сторінці в інстаграмі привітав СК Сокіл із перемогою. Скелетоніст зробив спільне фото з фігуристкою Шаботовою та виклав частинку її виступу до себе у сторіс.



Шаботова та Гераскевич / Фото з інстаграму скелетоніста

На Олімпіаді-2022 Гераскевич та Шаботова не принесли Україні нагород. Владислав став 18-м серед 20 учасників. Його відставання від лідера склало +5,27.

Фігуристка у короткій програмі отримала 62,49 бала та стала лише 7-ю.

Наступний поєдинок СК Сокіл зіграє 21 лютого вдома проти Краматорська.