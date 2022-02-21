Красивий виступ Шаботової та вкидання Гераскевича

Фанати хокейного клубу СК Сокіл насолодились насиченою програмою напередодні матчу їх улюбленої команди. На лід вийшли учасники Олімпійських ігор у Пекіні – Владислав Гераскевич та Анастасія Шаботова.

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Фігуристка показала яскравий виступ під музичний супровід легендарного твору Миколи Леонтовича "Щедрик". Сама Шаботова була одягнена у костюм із елементами вишиванки.

Відзначимо, що цей виступ приголомшив усіх на Олімпіаді-2022. Але судді явно занизили оцінки українці.

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Після чого на глядачів чекав ще один сюрприз. Перший в історії України скелетоніст Гераскевич зробив символічне вкидання шайби.

Підсумок матчу

Відзначимо, що перший період минув без забитих шайб, у другому нулі на табло розмочили господарі. Найбільш щедрим на закинуті шайби був третій період – 4 голи. Дубль у складі СК Сокіл зробив Олександр Панков, який став найкращим гравцем матчу.

У підсумку – 4:1 перемога киян.

Привітання від скелетоніста

Владислав Гераскевич на своїй сторінці в інстаграмі привітав СК Сокіл із перемогою. Скелетоніст зробив спільне фото з фігуристкою Шаботовою та виклав частинку її виступу до себе у сторіс.



Шаботова та Гераскевич / Фото з інстаграму скелетоніста

На Олімпіаді-2022 Гераскевич та Шаботова не принесли Україні нагород. Владислав став 18-м серед 20 учасників. Його відставання від лідера склало +5,27.

Фігуристка у короткій програмі отримала 62,49 бала та стала лише 7-ю.

До слова. Наступний поєдинок СК Сокіл зіграє 21 лютого вдома проти Краматорська.