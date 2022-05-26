Сирота: Спалах стався й одразу все, одразу вуха заклало

Ексгравець розповів, як отримав контузію у Лисичанську. Він був у бліндажі, коли прямо туди прилетів снаряд.

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Я був у бліндажі, і раптом побачив спалах – щось прилетіло. Там і танк стріляв, і міномет. Спалах стався і одразу все, одразу вуха заклало. Одразу як у сповільненому фільмі. Хопа – і поплив… І спілкування таке, мов плаваєш, і почуваєшся як п'яний. Дійшов, упав, ліг і піднятися вже не зміг,

– сказав ексгравець.

Сироті дивом вдалося виїхати з "гарячої точки". Він розповів, що після контузії не міг нічого робити.

"Прямо до бліндажу прилетіло. Я був на місці. Пішов – а там поранення боєць отримав. Я пішов, забрав броники, магазини. Повідомив командира, що в нас таке. Прийшли на допомогу хлопці, змінилися, і ми з командиром нашим пішли до місця знаходження.

Того дня евакуації не було. Тобто там одразу після бою нашого пораненого забрали. А наступного дня там уже були бої... Я вже не брав участі. Я реально не міг нічого робити. Навіть сісти. І була дуже важка ситуація. Нас потім увечері забрали – машин не було, на БТР вивезли поранених", – зазначив Святослав.

Що відомо про колишнього футболіста