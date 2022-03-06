Уболівальники з Шотландії збирають кошти для українських дітей, які постраждали від війни

Увесь спортивний світ продовжує допомагати Україні у війні проти Росії. Фанати з Шотландії вирішили допомогти найменшим українцям.

Допомога із Шотландії

Благодійна організація TA Sunshine Appeal відкрила рахунок для збору коштів. Усі зібрані гроші підуть на допомогу українським дітям, які страждають від військових дій в Україні.

До теми Боруссія Менхенгладбах розпочала збір коштів на допомогу Україні

Збір стартував 3 березня. за один день шотландські уболівальники зібрали близько 34 тисяч гривень.

Відзначимо, що 24 березня збірна України з футболу повинна була зіграти проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Через війну цей поєдинок швидше за все буде перенесений на червень.

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