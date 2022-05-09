Уболівальники Динамо Загреб закликали врятувати Маріуполь: фото банеру на трибуні
Загребське Динамо 8 травня на власному полі розгромило вдома Осієк. Ультрас господарів підтримав маріупольців.
"Save Mariupol"
Увесь цивілізований світ підтримав український народ, який мужньо бореться проти окупантів. Цього разу хорватські футбольні уболівальники висловили свою підтримку українцям, пише 24 канал.
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Ультрас загребського Динамо на матчі проти Осієка вивісили на фанатській трибуні банер "Save Mariupol!" (з англійської – "Збережіть Маріуполь"). Хорвати закликають зупинити геноцид українського народу у Маріуполі. Раніше красиве українське місто, яке після приходу "русского міра" перетворилось в одну велику руїну.
Блокадний Маріуполь щодня піддається обстрілам. Найбільше росіяни б'ють по заводу "Азовсталь", у підвалах якого є велика кількість поранених українських військових.
Хорвати підтримали Україну / Фото Динамо Загреб
Поєдинок у Загребі закінчився переконливою перемогою місцевого Динамо з рахунком 3:0. Відзначимо, що на 44-й хвилині у складі Осієка вилучення отримав українець Євген Чеберко.
Відзначимо, що нещодавно цей хорватський клуб зіграв проти київського Динамо у благодійному турне киян на підтримку України. У динамівському дербі команди розписали результативну мирову 2:2.
- Після 34-х турів загребський клуб впевнено лідирує у турнірній таблиці Першої ліги Хорватії. Динамо з 73 очками йде першим. Динамівці випереджають найближчого конкурента, яким є Хайдук, на чотири пункти.
- Попереду у хорватського Динамо ще два поєдинки у внутрішньому чемпіонаті – проти Шибеника (15 травня) та Хайдука (21 травня).
Росіянам не вдалось провести парад у Маріуполі
- Окупанти багато говорили навколо можливого параду у знищеному Маріуполі. Але плани пішли коту під хвіст. 9 травня у тимчасово окуповане місто завезли вічний вогонь із Москви.
- Лише невелика група завезених "волонтерів єдиноросів" і колаборантів створили жалюгідне видовище на розбитих вулицях міста-героя. Ще один провал росіян.
- Відзначимо, що загарбники окупували майже усе місто, не зламалось лише оборона заводу "Азовсталь", де ховались мирні жителі та військові.
- На початку травня цивільних людей з труднощами вдалось евакуювати з пекельного Маріуполя. Однак у підвалах заводу ще залишається велика кількість поранених військових.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що наразі провести деблокаду Маріуполя нереально.