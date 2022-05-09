"Save Mariupol"
Весь цивилизованный мир поддержал украинский народ, мужественно борющийся против оккупантов. В этот раз хорватские футбольные болельщики выразили свою поддержку украинцам, пишет 24 канал.
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Ультрас загребского Динамо на матче против Осиека вывесили на фанатской трибуне баннер "Save Mariupol!" (с английского – "Сохраните Мариуполь"). Хорваты призывают остановить геноцид украинского народа в Мариуполе. Раньше красивый украинский город, который после прихода "русского мира" превратился в одну большую руину.
Блокадный Мариуполь ежедневно подвергается обстрелам. Больше всего россияне бьют по заводу "Азовсталь", в подвалах которого большое количество раненых украинских военных.
Хорваты поддержали Украину / Фото Динамо Загреб
Поединок в Загребе завершился убедительной победой местного Динамо со счетом 3:0. Отметим, что на 44-й минуте в составе Осиека изъятие получил украинец Евгений Чеберко.
Отметим, недавно этот хорватский клуб сыграл против киевского Динамо в благотворительном турне киевлян в поддержку Украины. В динамовском дерби команды расписали результативную мировую 2:2.
После 34 туров загребский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги Хорватии. Динамо с 73 очками идет первым. Динамовцы опережают ближайшего конкурента, как Хайдук, на четыре пункта.
Впереди у хорватского Динамо еще два поединка во внутреннем чемпионате – против Шибеника (15 мая) и Хайдука (21 мая).
Россиянам не удалось провести парад в Мариуполе
- Оккупанты много говорили вокруг возможного парада в уничтоженном Мариуполе. Но планы пошли коту под хвост. 9 мая во временно оккупированный город отвезли вечный огонь из Москвы.
- Лишь небольшая группа завезенных "волонтеров единороссов" и коллаборантов создали жалкое зрелище на разбитых улицах города-героя. Еще один провал россиян.
- Отметим, что захватчики оккупировали почти весь город, не сломалась только оборона завода "Азовсталь", где прятались мирные жители и военные.
- В начале мая гражданских людей с трудом удалось эвакуировать из адского Мариуполя. Однако в подвалах завода еще остается большое количество раненых военных.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в настоящее время провести деблокаду Мариуполя нереально.