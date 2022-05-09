"Save Mariupol"

Увесь цивілізований світ підтримав український народ, який мужньо бореться проти окупантів. Цього разу хорватські футбольні уболівальники висловили свою підтримку українцям, пише 24 канал.

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Ультрас загребського Динамо на матчі проти Осієка вивісили на фанатській трибуні банер "Save Mariupol!" (з англійської – "Збережіть Маріуполь"). Хорвати закликають зупинити геноцид українського народу у Маріуполі. Раніше красиве українське місто, яке після приходу "русского міра" перетворилось в одну велику руїну.

Блокадний Маріуполь щодня піддається обстрілам. Найбільше росіяни б'ють по заводу "Азовсталь", у підвалах якого є велика кількість поранених українських військових.



Хорвати підтримали Україну / Фото Динамо Загреб

Поєдинок у Загребі закінчився переконливою перемогою місцевого Динамо з рахунком 3:0. Відзначимо, що на 44-й хвилині у складі Осієка вилучення отримав українець Євген Чеберко.

Відзначимо, що нещодавно цей хорватський клуб зіграв проти київського Динамо у благодійному турне киян на підтримку України. У динамівському дербі команди розписали результативну мирову 2:2.

Після 34-х турів загребський клуб впевнено лідирує у турнірній таблиці Першої ліги Хорватії. Динамо з 73 очками йде першим. Динамівці випереджають найближчого конкурента, яким є Хайдук, на чотири пункти.

Попереду у хорватського Динамо ще два поєдинки у внутрішньому чемпіонаті – проти Шибеника (15 травня) та Хайдука (21 травня).

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