"Save Mariupol"
Увесь цивілізований світ підтримав український народ, який мужньо бореться проти окупантів. Цього разу хорватські футбольні уболівальники висловили свою підтримку українцям, пише 24 канал.
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Ультрас загребського Динамо на матчі проти Осієка вивісили на фанатській трибуні банер "Save Mariupol!" (з англійської – "Збережіть Маріуполь"). Хорвати закликають зупинити геноцид українського народу у Маріуполі. Раніше красиве українське місто, яке після приходу "русского міра" перетворилось в одну велику руїну.
Блокадний Маріуполь щодня піддається обстрілам. Найбільше росіяни б'ють по заводу "Азовсталь", у підвалах якого є велика кількість поранених українських військових.
Хорвати підтримали Україну / Фото Динамо Загреб
Поєдинок у Загребі закінчився переконливою перемогою місцевого Динамо з рахунком 3:0. Відзначимо, що на 44-й хвилині у складі Осієка вилучення отримав українець Євген Чеберко.
Відзначимо, що нещодавно цей хорватський клуб зіграв проти київського Динамо у благодійному турне киян на підтримку України. У динамівському дербі команди розписали результативну мирову 2:2.
- Після 34-х турів загребський клуб впевнено лідирує у турнірній таблиці Першої ліги Хорватії. Динамо з 73 очками йде першим. Динамівці випереджають найближчого конкурента, яким є Хайдук, на чотири пункти.
- Попереду у хорватського Динамо ще два поєдинки у внутрішньому чемпіонаті – проти Шибеника (15 травня) та Хайдука (21 травня).
Росіянам не вдалось провести парад у Маріуполі
- Окупанти багато говорили навколо можливого параду у знищеному Маріуполі. Але плани пішли коту під хвіст. 9 травня у тимчасово окуповане місто завезли вічний вогонь із Москви.
- Лише невелика група завезених "волонтерів єдиноросів" і колаборантів створили жалюгідне видовище на розбитих вулицях міста-героя. Ще один провал росіян.
- Відзначимо, що загарбники окупували майже усе місто, не зламалось лише оборона заводу "Азовсталь", де ховались мирні жителі та військові.
- На початку травня цивільних людей з труднощами вдалось евакуювати з пекельного Маріуполя. Однак у підвалах заводу ще залишається велика кількість поранених військових.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що наразі провести деблокаду Маріуполя нереально.