Уболівальники Динамо Загреб красиво підтримали Україну: неймовірні фото

12 березня 2022 , 22:05
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Джерело:

телеграм-канал Сергія Братчука

Хорватські клуби Хайдук та Динамо підтримали Україну на трибунах у принциповому футбольному дербі. Трибуни були розфарбовані у синьо-жовті кольори.

Синьо-жовта трибуна та українські гасла

Хорватські уболівальники відзначили красивим флешмобом, щоб висловити підтримку українському народу, який веде боротьбу проти російської орди. На матчі у Спліті фанати створили великий прапор України.

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Ультрас загребського Динамо вивісили на гостьовій трибуні величезний банер із українськими гаслами "Слава Україні", "Героям слава", а також зробили великий синьо-жовтий прапор.

Поєдинок, який відбувся 12 березня, закінчився нульовою мировою (0:0).

  • Після цього матчу Хайдук із 49 очками посідає четверте місце.
  • Загребське Динамо продовжує лідирувати у чемпіонаті Хорватії, у його активі 54 пункти.


Фанати Динамо Загреб / Фото з телеграм-канал Сергія Братчука


Флешмоб ультрасу загребського Динамо / Фото з телеграм-канал Сергія Братчука


Гостьова трибуна ​фанатів Динамо Загреб / Фото з телеграм-канал Сергія Братчука

Автор: Софія Кулай