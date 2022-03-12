Уболівальники Динамо Загреб красиво підтримали Україну: неймовірні фото
Джерело:телеграм-канал Сергія Братчука
Хорватські клуби Хайдук та Динамо підтримали Україну на трибунах у принциповому футбольному дербі. Трибуни були розфарбовані у синьо-жовті кольори.
Синьо-жовта трибуна та українські гасла
Хорватські уболівальники відзначили красивим флешмобом, щоб висловити підтримку українському народу, який веде боротьбу проти російської орди. На матчі у Спліті фанати створили великий прапор України.
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Ультрас загребського Динамо вивісили на гостьовій трибуні величезний банер із українськими гаслами "Слава Україні", "Героям слава", а також зробили великий синьо-жовтий прапор.
Поєдинок, який відбувся 12 березня, закінчився нульовою мировою (0:0).
- Після цього матчу Хайдук із 49 очками посідає четверте місце.
- Загребське Динамо продовжує лідирувати у чемпіонаті Хорватії, у його активі 54 пункти.
Фанати Динамо Загреб / Фото з телеграм-канал Сергія Братчука
Флешмоб ультрасу загребського Динамо / Фото з телеграм-канал Сергія Братчука
Гостьова трибуна фанатів Динамо Загреб / Фото з телеграм-канал Сергія Братчука