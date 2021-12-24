Уайт зачекає: Ф'юрі не буде захищати титул у наступному поєдинку

Британський боксер Тайсон Ф'юрі проведе наступний поєдинок вже в березні. Проте Ділліан Уайт не буде його наступним суперником.

Тайсон вийде на ринг в березні

Промоутер одіозного боксера Френк Воррен заявив, що Ф'юрі не захищатиме титул у наступному поєдинку.

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Воррен запевняє, що бій з Уайтом не можуть провести через те, що Діллан не завершив судову тяганину з WBC, на яку він подав позов через те, що організація тривалий час не призначала йому титульний бій. Наступне слухання має відбутися в березні 2022 року.

Також є ще причини для відтермінування поєдинку. За словами промоутера, Уайт прагне отримати більший гонорар від бою з Тайсоном. Діллану запропонували розділити призові за відношенням 80х20%, проте його така сума не влаштовує. Він сподівається отримати винагороду близьку до 45%.

WBC зобов'язала Тайсона Ф'юрі битися з офіційним претендентом

На початку грудня Всесвітня боксерська рада офіційно затвердила Уайта як обов'язкового претендента та зобов'язала команди британців розпочати переговори щодо організації бою.

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Якщо представники боксерів не домовляться про бій, то WBC оголосить про початок промоутерських торгів. Тоді поєдинок Ф'юрі – Уайт буде організовувати промоутер, який зробить найкращу пропозицію на торгах.

Ми тут абсолютно ні до чого, вся справа в юридичній суперечці між WBC та Ділліаном Уайтом, яка проходить в арбітражному суді. Тайсон не може сидіти й чекати, коли все вирішиться. Він битиметься і захищатиме пояс Ring Magazine, десь у березні,

– наголосив Воррен.